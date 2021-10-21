В Московской области 30% сотрудников организаций будут переведены на дистант с 25 октября

С 25 октября все работодатели предприятий, расположенных в Московской области, обязаны перевести на удаленку 30% работников, а также сотрудников 60+ и граждан с хроническими заболеваниями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале губернатора области Андрея Воробьева.

«Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны перевести на дистанционную работу: всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших. 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников», — содержится в тексте документа.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы трудящихся жителей. Также ограничивается работа культурных мероприятий, общепита (разрешена работа навынос и доставка), торговых центров и других мест массового досуга.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Москве.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением оплаты труда для всех регионов России, о чем сообщал «Татар-информ».