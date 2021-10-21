Власти Москвы ужесточат covid-ограничения с 28 октября по 7 ноября

Столичные власти вводят жесткие противоковидные ограничения с 28 октября по 7 ноября из-за роста случаев заражения коронавирусом. Эти дни также объявлены нерабочими, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — отметил Собянин.

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, с 28 октября в Москве приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, кроме аптек и магазинов, продающих товары первой необходимости и продуктов питания.

«Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц», — уточнил мэр.

Оказания госуслуг будут осуществляться в электронном формате. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в детских садах и школах пройдут каникулы. Работа детских спортивных школ, кружков и секций будет запрещена в этот период.

«Театры и музеи также смогут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50 процентов, использования QR-кодов и защитных масок», – рассказали в пресс-службе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников, о чем сообщал «Татар-информ».