59-летний контрактник из Нижнекамска: «Не дело отсиживаться дома»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Количество желающих подписать контракт растет — об этом наглядно говорят цифры. Так, из Нижнекамска за последние три месяца в зону СВО отправилось столько же мужчин, сколько за первое полугодие.

На фронт идут люди разного возраста и профессий. К отправке готовится и 59-летний Александр. «Просто стало скучновато...» — говорит он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Так отшучивается Александр, когда речь заходит о мотивах его решения. Конечно, причины желания встать на защиту Родины гораздо глубже. В свои 59 лет мужчина очень переживает за молодых ребят. Из его деревни двое вернулись с ранениями.

«Не дело, — говорит Александр, — отсиживаться дома».

«Я Афганистан прошел, мне 59 лет, я детей вырастил, внуки есть, квартира есть, всё есть...» — отмечает спикер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Если и не на поле боя, то в тылу навыки мужчины точно будут полезны. Александр надеется, что принесет пользу и сгодится, например, в автопарке.

«Я в автосервисе проработал 25 лет - жестянщиком, маляром, сварщиком был. Мастером по ремонту легковых двигателей, коробок и грузовые делали, КАМАЗы, Уралы», — говорит он.

Александр только-только подписал контракт. Его направили на пункт сбора гуманитарной помощи, где он получит индивидуальный набор необходимых вещей и продуктов. Ну и в назначенный день состоится отправка в составе группы добровольцев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Изменения в сторону прогресса есть. Граждан, желающих заключить контракт, у нас за три крайних месяца столько же, сколько за первое полугодие», — сообщил военный комиссар города и района Газинур Ситдиков.

Если говорить о цифрах, то сначала года на службу по контракту из Нижнекамска отправились порядка 450 человек. Половина из них – за последние 3 месяца. За этот период сумма единовременной выплаты также менялась несколько раз.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.