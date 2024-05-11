5-я инаугурация, новый старый премьер и готовность №1 к KazanForum: обзор событий недели

Владимир Путин в пятый раз принес присягу на Конституции России и встал во главе государства

Фото: kremlin.ru

Инаугурация Путина: о чем говорил избранный народом Президент?

Событие недели в России – Владимир Путин в пятый раз принес присягу на Конституции России и встал во главе государства. Напомним, что он одержал победу на президентских выборах в марте 2024 года с рекордным результатом: 87,3% избирателей поддержали кандидатуру Путина. Тогда же был поставлен еще один рекорд — на избирательные участки страны впервые пришли 77,5% имеющих право голоса.

На торжественную церемонию вступления в должность избранного Президента в Большой Кремлевский дворец традиционно пригласили несколько тысяч гостей. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Во время трансляции удалось рассмотреть и других представителей от Татарстана, среди которых были депутаты Госдумы и сенаторы, Герой России Расим Баксиков, фигуристка Камила Валиева и другие.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес присягу Путин.

Затем глава российского государства обратился с речью к жителям страны. В первую очередь он поблагодарил россиян за сделанный выбор и отдельно обратился к участникам СВО: «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество».

Путин выразил уверенность, что россияне пройдут через «трудный, рубежный период», став еще сильнее. Судьбу страны ее граждане будут определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений, заверил глава государства.

Среди целей развития России он назвал народосбережение и заявил, что власти должны работать на повышение благосостояния и качества жизни российских семей. Государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, отметил Президент. Вместе с тем она должна быть гибкой для созданий условий для обновления и движения вперед.

Раис Татарстана поздравил Президента России с вступлением в должность Фото: rais.tatarstan.ru

Обозначил Путин и вектор внешней политики, которому он будет следовать во время нового президентского срока: мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. С государствами-партнерами будет продолжена работа по формированию многополярного миропорядка, созданию равной и неделимой системы безопасности.

«Мы единый и великий народ. Вместе преодолеем все преграды, воплотим вместе все задуманное. Вместе — победим!» — заключил Владимир Путин.

Раис Татарстана поздравил Президента России с вступлением в должность и поделился в своем телеграм-канале кадрами последнего визита главы государства в республику.

«Котлыйбыз (поздравляем), Владимир Владимирович! Спасибо Вам за поддержку Татарстана!» — написал татарстанский лидер.

Напомним, что в Татарстане был зарегистрирован один из самых высоких в стране результатов поддержки кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. По данным ЦИК РТ, он набрал здесь 88,7% голосов при явке в 84,6%.

Президент России выдвинул Михаила Мишустина в кандидаты на пост Премьер-министра России Фото: kremlin.ru

Старое новое Правительство: Путин назначил премьер-министром РФ Мишустина

Событие недели во внутриполитической жизни страны — 10 мая Владимир Путин выдвинул Михаила Мишустина в кандидаты на пост Премьер-министра России. В тот же день Государственная Дума РФ утвердила эту кандидатуру.

В своем выступлении перед депутатами Мишустин обозначил шесть приоритетов в работе Правительства на ближайшие шесть лет. Это укрепление экономики, достижение технологического суверенитета, цифровая трансформация, поддержка семей с детьми и народосбережение, работа над повышением благосостояния населения и сбалансированность в развитии субъектов и инфраструктуры. В целом основой работы Правительства, по словам Мишустина, станет послание Президента России Федеральному Собранию.

Ранее, в день инаугурации Владимира Путина, Правительство России официально ушло в отставку. Плановая процедура породила целый вал аналитики и конспирологии – еще задолго до этого эксперты и аналитики обсуждали будущий состав Кабинета Министров. Каких только предположений не было! Так, в качестве кандидатов на пост Премьер-министра назывались Сергей Собянин, Алексей Дюмин, Дмитрий Медведев. Были и экзотические кандидатуры. Во внимание принимались любые сигналы, например, в пользу назначения Собянина интерпретировалось его совместное с Путиным посещение пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. За Дюмина аргументом была его недавняя официальная встреча с Путиным. И так далее. Но всю эту лавину слухов и пересудов свела на нет позиция Президента России: нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!

Действительно, затевать коренные кадровые перестановки в тот момент, когда страна методично и без срывов проводит СВО на Украине, было бы нерационально, ведь новым назначенцам нужно время на освоение и формирование своих управленческих команд, а его нет.

Михаил Мишустин принял пост в очень непростое время, он попал в «идеальный шторм» – от пандемии до СВО Фото: kremlin.ru

О чем еще говорит назначение Михаила Мишустина Премьер-министром РФ? Прежде всего, этим дается позитивная оценка работы предыдущего Правительства и лично Премьера. Мишустин принял пост в очень непростое время, он попал в «идеальный шторм» — от пандемии до СВО. И Правительство под его руководством с честью справилось и справляется с этими испытаниями. Технократу Мишустину глубоко чужды какие-либо политические амбиции — перед нами высококлассный глава правительства, уже доказавший свою эффективность на этом посту и способный справиться с новыми задачами.

Не позднее недельного срока после своего назначения, то есть до 17 мая, Председатель Правительства должен представить главе государства предложения по новому составу Кабмина. Впрочем, его в полной мере можно назвать старым — уверенно прогнозируются стабильность и сохранение преемственности в плане кадрового состава. Изменения предполагаются точечные и не влияющие на существующую систему и логику функционирования Кабмина.

Незыблемыми выглядят и позиции продемонстрировавших свою высокую эффективность выходцев из Татарстана: вице-премьера Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Что касается влияния нового состава Кабинета Министров РФ на Татарстан, то оно останется прежним, поскольку новый состав правительства станет преемником старого. С Мишустиным у руководства нашей республики уже давно сложились как «личная химия», так и плодотворные рабочие отношения. Можно говорить также о давних прочных связях с главными старожилами Кабмина Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Татарстан — один из опорных регионов по участию в СВО и по налаживанию дипломатических связей по линии поворота на Восток и Юг. А уж в случае с Хуснуллиным и Файзуллиным в пользу нашей республики говорят не только их фамилии и национальность, но и большой трек работы во благо Татарстана.

Другими словами, стабильность в новом составе Кабинета Министров РФ играет на Татарстан — нам не придется приспосабливаться к каким-то новым креатурам и их командам, что даст возможность продолжать спокойную работу по достижению целей, поставленных Президентом России.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в столице Гамбии принял участие в 15-м Саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества Фото: rais.tatarstan.ru

Раис в Гамбии: Рустам Минниханов принял участие в работе саммита ОИС

Событие во внешнеполитической жизни Татарстана — визит Рустама Минниханова в Гамбию по поручению руководства страны для участия в 15-м Саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой Россия обладает статусом наблюдателя. Гамбия — небольшое западноафриканское государство с населением в 2,2 млн человек.

Хочется отметить высокий статус главы федеральной делегации, в котором Раис Татарстана провел этот визит. Это говорит о большом доверии и высокой оценке руководством нашей страны усилий Рустама Минниханова как дипломата.

В стране-хозяйке саммита визит Минниханова вызвал большой резонанс — так, газета The Point вынесла на первую полосу цитату Раиса РТ о том, что Гамбия служит примером религиозной толерантности.

В качестве главы российской делегации Рустам Минниханов провел ряд встреч на полях форума Фото: rais.tatarstan.ru

В качестве главы российской делегации Рустам Минниханов провел ряд встреч на полях форума. Так, он встретился с президентом Гамбии Адамой Бэрроу, президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Последний подтвердил свое намерение принять участие в параде Победы 9 мая в Москве и получил от Раиса РТ приглашение посетить Татарстан. Чем незамедлительно воспользовался — лидер африканского государства прибыл из Москвы в Казань 10 мая. Здесь в ходе личной встречи Рустам Минниханов и Умару Сисоку Эмбало обсудили проекты, которые были бы полезны и нашей республике, и республике Гвинея-Бисау.

Г-н Эмбало рассказал, что Владимир Путин на встрече с ним очень тепло отзывался о Татарстане.

«Вчера имел встречу с Президентом Российской Федерации. Владимир Путин очень много и тепло рассказывал про Татарстан, про Вас. Надеемся развивать взаимоотношения с Татарстаном в рамках соглашения с Российской Федерацией», — отметил на встрече Президент Гвинеи-Бисау.

Очевидно, что в новых геополитических условиях расширение взаимодействия с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Татарстан в этом направлении играет важную роль, а Группа «Россия — Исламский мир», которую возглавляет Раис РТ, выступает объединяющей международной общественной платформой. Татарстан активно работает с различными институтами и подведомственными организациями ОИС. За 2023 год товарооборот Татарстан со странами ОИС составил почти $5,7 млрд. Есть уверенность, что работа Татарстана с ними будет расширяться, а показатели товарооборота станут еще выше.

Рустам Минниханов прибыл на парад за рулем автомобиля ГАЗ-14 «Чайка» Фото: rais.tatarstan.ru

Такой актуальный День Победы: как отметили праздник в Казани

В минувший четверг в Татарстане, несмотря на снег, град и холод, отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Казани состоялся торжественный парад на площади Тысячелетия, на который люди пришли семьями. Некоторые были одеты в военную форму тех лет, кто-то пришел с флагами России, Татарстана и СССР.

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на парад за рулем автомобиля ГАЗ-14 «Чайка», вместе с ним на пассажирском сиденье приехал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. На параде также присутствовали почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны. Празднование началось с вынесения флагов России, Татарстана и Советского Союза. А после минуты молчания в честь памяти погибших в годы войны прозвучал гимн России.

Рустам Минниханов, выступая с речью перед началом парада, подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне объединяет и сближает народы нашей страны. Раис республики напомнил, что она далась нашему народу ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат.

В параде приняли участие военнослужащие, курсанты военного училища, суворовцы, юнармейцы, участники СВО и многие другие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого по площади Тысячелетия прошли войска Казанского гарнизона. В параде приняли участие военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр учебных заведений, суворовцы, юнармейцы, участники СВО и многие другие. Всего казанцы увидели 45 парадных расчетов.

Праздник Победы — священный день для каждого жителя России. Особую актуальность этот праздник обрел сегодня, когда наша страна проводит СВО на Украине, сражаясь с нацистским режимом, поддерживаемым Западом. В этом сражении Россия обязательно победит, как и наши предки 79 лет назад. Иначе и быть не может, ведь наше дело — правое!

Казань завершает приготовления к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии KazanForum 2024: подготовка вышла на финишную прямую

Казань завершает приготовления к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который уже называют репетицией октябрьского саммита БРИКС. Этот форум, уже второй год носящий федеральный статус, безусловно, станет главным событием мая для нашей республики.

15-й KazanForum пройдет с 14 по 19 мая. Без малого 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрировались для участия в его работе еще к началу мая. При этом ожидается большое количество знаковых гостей — глава АИР РТ Талия Минуллина озвучила такие имена, как председатель народного совета нацсобрания Туркменистана, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, министры и заместители министров из Афганистана, Узбекистана, ОАЭ. В том, что эти люди приедут в Казань, большая заслуга Раиса Татарстана, отметила глава АИР РТ.

Базовые события форума — заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» 16 мая, панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» 15 мая и по традиции — пленарное заседание, которое пройдет 17 мая и будет транслироваться в прямом эфире.

Без малого 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрировались для участия в работе форума еще к началу мая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть и события, которые будут проводиться на форуме впервые. Например, межправительственные комиссии и двусторонние конференции, съезды счетных палат стран ОИС и налоговых органов стран СНГ. Планируется также форум торгово-промышленных палат стран ОИС, который впервые соберет 14 стран-участников. Ожидаются двухсторонние страновые сессии, например Россия — Малайзия, Россия — Катар, Россия — Иран и другие.

Состоится сессия Банка России «Партнерское финансирование в России: новый опыт, первые оценки», а также заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию при Правительстве России, которое пройдет в закрытом режиме. В совет от Татарстана входят депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Максим Топилин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие.

Почти недельный KazanForum, разумеется, не ограничится только деловыми событиями. Так, в его программе запланированы три выставки — Kazan Halal Market, Russia Halal Expo и первая международная выставка в сфере недвижимости International Property Market. Намечена и большая культурно-развлекательная программа — международный турнир молодых поваров в МВЦ «Казань Экспо» с акцентом на национальную кухню исламских стран мира, разнообразные выставки, спектакли, спецпоказы в кинотеатрах в дни KazanForum. К слову, на эти мероприятия смогут попасть не только гости форума, но и все желающие.

Президент России Владимир Путин уже обратился к участникам KazanForum со словами приветствия, где подчеркнул, что Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твердый настрой на движение вперед в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре, по его мнению, поистине впечатляют и служат еще одним зримым свидетельством того весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия. Путин выразил уверенность, что работа форума послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнерства наших стран и народов.

А пока можно говорить о полной готовности Татарстана к проведению этого знакового и важного мероприятия — отработана логистика и предприняты все необходимые меры безопасности. Все готово к проведению KazanForum на традиционно высоком уровне. Как говорится, рәхим итегез, кадерле дуслар!