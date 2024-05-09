«Именно Советский солдат отстоял свободу нашей Родины»: Татарстан встретил День Победы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С самого утра Татарстан начал праздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны. На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» с раннего утра показывали портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографии участников войны и тружеников тыла будут появляться в течение всего дня, до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером. Трансляция портретов участников войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году стала одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ближе к девяти утра на площади Тысячелетия развернули палатку мобильного пункта отбора на контрактную службу. Сотрудники мобильного пункта в течение всего дня будут инструктировать всех желающих, расскажут им о положенных контрактникам выплатах, деталях процесса обучения и нюансах службы. Ранее такие палатки уже работали на различных общественных мероприятиях.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Спустя час тысячи казанцев замерли в ожидании торжественного парада. Отпраздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне около Казанского Кремля люди пришли семьями. Некоторые были одеты в военную форму тех лет, кто-то пришел с флагами России, Татарстана и СССР.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примерно в это же время Раис Татарстана Рустам Минниханов за рулем автомобиля ГАЗ-14 «Чайка» прибыл на парад. Вместе с ним на пассажирском сиденье приехал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. На параде также присутствовали почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны. Празднование началось с вынесения флагов России, Татарстана и Советского Союза. А после минуты молчания в честь памяти погибших в годы Великой Отечественной войны прозвучал гимн России.

Фото: rais.tatarstan.ru

Потом жителям Казани показали прямую трансляцию с Красной площади и выступление Президента России Владимира Путина. В своей речи он отметил, что правду о Великой Отечественной войне пытаются исказить. Глава государства подчеркнул, что издевательство над историей, стремление оправдать последователей нацистов является частью общей политики западных элит. Они это делают для того, чтобы разжечь новые региональные конфликты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с речью перед началом парада в Казани, подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне объединяет и сближает народы нашей страны. Напомнил, что Победа далась нашему народу ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат. Раис республики также упомянул, что неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как бы ни пытались недруги исказить историю, именно Советский солдат отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов Европы и всего мира. Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Священный долг нашего поколения – бережно передавать память о защитниках Отечества, сохранять историческую правду, не допуская попыток ее искажения», – добавил Раис Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого по площади Тысячелетия прошли войска Казанского гарнизона. В параде приняли участие военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр учебных заведений, суворовцы, юнармейцы, участники СВО и многие другие. Всего казанцы увидели 45 парадных расчетов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вслед за войсками Казанского гарнизона прошел парад исторической военной техники с танком Т-34 во главе. Казанцы также смогли увидеть легендарный танк ИС-3, бронетранспортеры и пусковую установку БМ-13 «Катюша», которая наводила ужас на войска вермахта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По площади Тысячелетия также проехали ретроавтомобили. В это же время свое выступление начали творческие коллективы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В завершение парада народный артист России Дмитрий Певцов и народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина исполнили легендарную песню «День Победы».