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Ру Тат
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Экономика
21 марта 2022  13:30

В Евросоюзе обсудят санкции против российской нефтяной отрасли

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Руководители МИД стран-членов Евросоюза 21 марта намерены обсудить санкции против нефтяной отрасли России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что заседание пройдет в Брюсселе.

«Министры обсудят это», – сказал Боррель в ответ на вопрос, собираются ли в ЕС обсужать возможные санкции против российской нефтяной промышленности. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Евросоюзе разрабатывают пятый пакет санкций против России, а также рассматривают возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. 

 

 

#нефть #санкции Запада #евросоюз
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