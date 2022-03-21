В Евросоюзе обсудят санкции против российской нефтяной отрасли

Руководители МИД стран-членов Евросоюза 21 марта намерены обсудить санкции против нефтяной отрасли России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание пройдет в Брюсселе.

«Министры обсудят это», – сказал Боррель в ответ на вопрос, собираются ли в ЕС обсужать возможные санкции против российской нефтяной промышленности.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Евросоюзе разрабатывают пятый пакет санкций против России, а также рассматривают возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.