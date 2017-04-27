Капитан «Динамо-Казани» о первой домашней игре: Хочется сыграть и победить

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан волейбольного «Динамо-Казани» Евгения Старцева во время открытой тренировки рассказала о подготовке к первой домашней игре сезона.

«Подготовка идет в рабочем режиме несмотря на то, что последняя игра была не лучшей. Даже самой худшей пока что. Надеюсь, больше таких игр не будет. “Уралочка“ провела хороший матч, а мы плохой. Мы сделали выводы и разбор игры. Хорошо, что это произошло в начале сезона. Теперь ждем наших болельщиков на первом матче в Казани. Очень давно уже ждем этот день. Хочется дома при своих болельщиках сыграть и победить», – подчеркнула Старцева.

Кроме того, она поделилась впечатлениями от игры новичков команды Саманты Фабрис и Бетании Де Ла Крус. «Мне комфортно играть с Самантой. Мы находим друг друга. Она любит играть в быстрый волейбол, но тяжело пока попасть каждым мячом. Это почти как первый темп, а Саманта – диагональный игрок, который атакует много раз за матч. С Бетанией еще нужно притереться. Она только недавно тренируется с нами, мы ожидаем от нашей игры только лучшего», – сказала капитан «Динамо-Казани».

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