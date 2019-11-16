WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

21 ноября 2019, 11:12

Новичок «Динамо-Казани»: В России играют не в такой быстрый волейбол, как в Италии

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Новичок «Динамо-Казани»: В России играют не в такой быстрый волейбол, как в Италии

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Саманта Фабрис рассказала об ожиданиях от первого домашнего матча команды в сезоне.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Новичок женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Саманта Фабрис на открытой тренировке рассказала об ожиданиях от первого домашнего матча команды в сезоне.

«Я ждала этого очень давно. Четыре первых матча мы провели на выезде, и наконец-то мы дома. Мне очень нравится в Казани. Я предполагала, что все будет хорошо, но то, что я увидела, превзошло мои ожидания. Прошлый матч мы провели не лучшим образом, даже плохо. Но к следующей игре мы подготовимся лучше», – заметила Фабрис.

При этом спортсменка сравнила волейбол в Италии, где раньше выступала, и в России. «В России играют не так быстро, как в Италии. Я немного скептически относилась к российскому волейболу в плане скорости, но увидела, что ошибалась. Команды пытаются играть быстро, а, например, "Уралочка" играла очень быстро. Нет такого, что все нападающие получают только высокие мячи. Евгения Старцева старается пасовать так, как удобно, и я уверена, что мы будем прибавлять. В итальянской лиге нельзя расслабляться ни в одном матче – там каждый соперник может тебя наказать. В России есть группа сильных команд, но аутсайдеры не так хороши, как в Италии», – пояснила она.

Вдобавок волейболистка рассказывала о том, что в России ей дается тяжелее всего: «Переезды и холод – это самые тяжелые вещи в чемпионате России. Но мы пропустили матч в Сахалине, так что я могу быть довольна. Три выездных матча мы уже провели, и я справилась».

 

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