WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

21 ноября 2019, 11:18

Волейболистка «Динамо-Казани» осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата РФ

Рекомендуем

Волейболистка «Динамо-Казани» осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата РФ

Фото: пресс-служба Динамо-Казань

Новичок команды Бетания Де Ла Крус поделилась впечатлениями от Казани.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболистка «Динамо-Казани» Бетания Де Ла Крус осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата России. Об этом спортсменка рассказала журналистам во время открытой тренировки.

«Отдохнуть после сезона сборной я не успела, но я профессионал, и волейбол – это моя работа. Я должна быть готова к играм. В январе я снова поеду в сборную, так как у нас будет олимпийский отбор», – отметила Де Ла Крус.

Кроме того, спортсменка рассказала о впечатлениях от Казани: «Меня не было в России два года. Многое изменилось – я теперь не в Москве, а в Казани. Мне здесь нравится. Интересно, что свой первый матч в России я провела здесь – в финале Кубка страны. Новый сезон, новый вызов. Я сделаю все, чтобы принести пользу команде».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новичок «Динамо-Казани»: В России играют не в такой быстрый волейбол, как в Италии
Новости дня
11:26
Mango Office запустил сервис по поддержке мотивации

Решение поможет работать с мотивацией операторов на линии.

11:19
Девятилетний ребенок получил травмы под колесами иномарки в Казани

Наезд на маленького пешехода произошел накануне вечером напротив дома № 8 по улице Вахитова.

11:18
Волейболистка «Динамо-Казани» осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата РФ

Новичок команды Бетания Де Ла Крус поделилась впечатлениями от Казани.

11:12
Новичок «Динамо-Казани»: В России играют не в такой быстрый волейбол, как в Италии

Саманта Фабрис рассказала об ожиданиях от первого домашнего матча команды в сезоне.

11:02
Минобороны России требует 644 млн рублей с казанского ОКБ им. Симонова

С 2011 года ОКБ имени Симонова по заказу Министерства обороны России занималось разработкой тяжелого беспилотника «Альтаир».

10:50
Битва с бобрами и их плотинами: в Казани стартовали осенние противопаводковые работы

До зимы с помощью тяжелой техники от бобровых плотин и мусора очистят три реки Советского района города.

10:49
На трассе М7 в Татарстане поймали автоледи, в авто которой нашли 5,5 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

10:36
Казанский Кремль выступает за запрет снюса, аналогичный запрету на спайс

Пока за продажу и распространение жевательной смеси нельзя наказать, в чем и состоит основная сложность.

10:28
У жителей «Салават Купере» появилась своя почта

Первому отделению в новом жилом комплексе присвоили индекс 420106.

10:18
Казанский Кремль отреагировал на видео перевозчиков о продаже семи «краснобусов»

Необходимо решить финансовую проблему, а не заниматься монтажом видео, отметила Лилия Галимова.

10:08
Минниханов станет участником Форума православной общественности в Казани

Форум впервые пройдет в расширенном формате, включая пленарное заседание с Президентом РТ, круглые столы и работу по секциям.

10:00
Радио «Energy-Казань» приглашает слушателей поучаствовать в турнире по боулингу
09:58
Минниханов обсудит поставку в Узбекистан вертолетов и шин на форуме в Ташкенте

Президент Татарстана проведет переговоры c Премьер-министром Узбекистана о расширении сотрудничества.

09:44
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp из-за проблем с безопасностью

По мнению программиста и предпринимателя, дефект кода мог быть создан намеренно для получения несанкционированного доступа к чужим сообщениям.

09:40
Минниханов в Узбекистане откроет вторую сборочную линию КАМАЗа

Узбекский партнер автогиганта создал новые производственные линии проектной мощностью до 3 тыс. машин в год.

09:35
Автоледи на иномарке получила травмы, решив проскочить перед легковушкой в Казани

Авария произошла сегодня около семи утра напротив дома № 18 по улице Минская.

09:09
Таможенники РТ задержали посылку, в которой вместо линз для фотоаппарата были патроны

Всего было изъято 80 патронов производства США и Бразилии, а также оптический прицел, собранный в Австрии.

09:00
Татарстан занял первое место в медиарейтинге по теме импортозамещения

Индекс популярности республики по итогам октября составил 1989.

08:24
В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью
08:00
Песошин: Налоговые органы выступают надежной опорой власти

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.

08:00
Мэрия Казани выявила, что газетные киоски торгуют шаурмой вместо печатной продукции

Муниципальный земельный контроль проведен «по обращениям граждан».

07:54
Минниханов посетит сессию Корпорации МСП, где презентуют новые возможности для бизнеса

Бизнесменам Татарстана расскажут, как пользоваться «Зеркальным реестром проверок», созданным в России по поручению Владимира Путина.

07:27
Национальный музей РТ устроит для мам и детей праздник ко Дню матери

В этот день в конференц-зале состоится музыкальный концерт «Спасибо, родная, за то, что ты есть».

07:14
Жители России смогут пронаблюдать вспышку активности метеорного потока
06:44
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом
События