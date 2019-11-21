Волейболистка «Динамо-Казани» осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата РФ

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболистка «Динамо-Казани» Бетания Де Ла Крус осталась без отпуска из-за игр сборной и чемпионата России. Об этом спортсменка рассказала журналистам во время открытой тренировки.

«Отдохнуть после сезона сборной я не успела, но я профессионал, и волейбол – это моя работа. Я должна быть готова к играм. В январе я снова поеду в сборную, так как у нас будет олимпийский отбор», – отметила Де Ла Крус.

Кроме того, спортсменка рассказала о впечатлениях от Казани: «Меня не было в России два года. Многое изменилось – я теперь не в Москве, а в Казани. Мне здесь нравится. Интересно, что свой первый матч в России я провела здесь – в финале Кубка страны. Новый сезон, новый вызов. Я сделаю все, чтобы принести пользу команде».

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