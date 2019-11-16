WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

16 ноября 2019, 15:29

Спорт

Второе поражение за пять игр: волейболистки «Динамо-Казани» уступили в гостях

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Спорт

Второе поражение за пять игр: волейболистки «Динамо-Казани» уступили в гостях

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Встреча против «Уралочки» завершилась со счетом 3:0.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» проиграл уже второй матч за пять игр начала сезона. В Екатеринбурге казанский клуб победил местная «Уралочка» со счетом 3:0. 

Последний матч полуторамесячной выездной серии ожидаемо стал очень сложным для подопечных Ришата Гилязутдинова — между соперниками лишь одно очко в турнирной таблице, 10 очков и 2-е место в активе «Уралочки» и 9 очков и 3-е место у команды из Казани. В прошлом сезоне именно екатеринбуржцы выиграли у Казани в матчах плей-офф за третье место. 

В связи с этим тренерский штаб выпустил на площадку максимально боевой состав: блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, доигровщицы Бетания Де Ла Крус и Анна Котикова, диагональная Саманта Фабрис, связующая Евгения Старцева и Анна Подкопаева на позиции либеро. 

На протяжении всего первого чата не намного, но все же сильнее были хозяйки площадки: качественно у них работал блок, а «Динамо» же не хватало точности в атаке, как итог — 25:20. Вторую партию хозяйки начали очень ударно — 6:1 и Гилязутдинов был вынужден брать паузу. Проблемы прошлой партии никуда не ушли, пришлось даже убирать с приема Де Ла Крус. К слову, совсем у нее не складывалась игра, слишком много неточных действий в атаке. Ближе к концовке «Динамо» немного сократила отставание в счете, но для победы этого было мало — 25:21. 

В третьей партии казанцы впервые за игру вышли вперёд — 7:11, однако это продлилось недолго — уже скоро подопечные Николая Карполя восстановили статус-кво и победили в матче — 25:22. 

В следующем матче «Динамо-Казань» сыграет против «Динамо» из Краснодара. Матч пройдет в Центре волейбола 24 ноября.

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