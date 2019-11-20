Татарстанцы смогут поддержать спектакли в финале фестиваля «Театральное Приволжье»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). До финала окружного проекта «Театральное Приволжье» остаются считанные дни. 29 ноября стартует голосование за лучшие спектакли окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов, сообщает оргкомитет фестиваля.



«Театральное Приволжье» является проектом, разработанном для вовлечения молодых людей в театральную среду в целях расширения их культурного кругозора. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.



Региональный этап стартовал весной и продолжался до середины лета, в результате первого тура были выявлены лучшие постановки на местном уровне. Финал фестиваля пройдет 29 и 30 ноября и определит победителей, которых помогут выбрать зрители путем телефонного голосования. Награждение запланировано на декабрь.



Проголосовать за лучшую постановку можно в течение 24 часов: с 13.00 29 ноября по 13.00 следующего дня по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 — у студенческих; от 15 до 28 — у школьных.



Ознакомиться с видеоверсиями спектаклей можно на официальном сайте проекта театральноеприволжье.рф. В течение всего ноября татарстанцы могут проголосовать за развитие и продолжение проекта «Театральное Приволжье» в дальнейшем, позвонив по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43.



В финал фестиваля от Татарстана вышел детский спектакль «Жил-был пес» по пьесе Георгия Хугаева. Постановку представила театральная студия «РИФ» из гимназии № 61 Набережных Челнов. Также финалистом стал спектакль «Парковка», поставленный студентами Казанского государственного института культуры по драме Сюмбель Гаффаровой.

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