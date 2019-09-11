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Татар-информ

11 сентября 2019, 23:06

Культура

Челнинский спектакль «Жил-был Пес» прошел во второй этап фестиваля «Театральное Приволжье»

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Культура

Челнинский спектакль «Жил-был Пес» прошел во второй этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: chelny-izvest.ru

Члены жюри высоко оценили спектакль студии РИФ.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Жюри высоко оценило спектакль «Жил-был Пес», представленный студией РИФ на этапе регионального конкурса Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», пишут «Челнинские известия».

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Георгия Хугаева «Черная бурка». Героями постановки являются звери, обладающие даром речи: пес Тузар, ворон Квар-Кан, волки Чобр и Чобра, зайчиха Дигура, осел Кико и другие.

На людей они похожи не только способностью говорить на человеческом языке, но и повадками и характером. В спектакле присутствует и герой-человек — это Пастух. Спускаясь на зиму с горных пастбищ, он теряет бурку. Верный пес Тузар находит ее и охраняет в течение всей зимы, без сна и пищи. Преданность у собаки в крови, и Тузар выбирает верность взамен любви, отказывается от перспективы жить в волчьей стае со своей возлюбленной — волчицей Чоброй.

Название студии РИФ расшифровывается как «Размышляй, играй, фантазируй». Руководитель труппы Галина Иванова рассказала, что для постановок они всегда рассматривают пьесы с социальной направленностью.

«Мы стараемся развить в наших воспитанниках креатив, творчество и фантазию», – отметила Галина Иванова.

Победитель окружного конкурса получит 200 тыс. рублей, за второе и третье места призерам вручат 150 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

 

 

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