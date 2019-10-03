Объявлен конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Оргкомитет фестиваля «Театральное Приволжье» объявил заявочную кампанию на конкурс афиш окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов, сообщает организаторы.

Подать заявку на участие могут дети в возрасте от шести до 17 лет, а также молодежь в возрасте от 18 до 30 лет включительно.



Цель конкурса – создать условия для творческой самореализации детей и молодежи и привлечь их к фестивалю «Театральное Приволжье», а также ко всему театральному искусству в целом.



Конкурс будет проходить в три этапа: до 4 октября осуществляется прием заявок на участие, с 5 по 30 октября жюри проведет экспертную оценку работ, в конце ноября состоится подведение итогов. Победителям вручат дипломы и памятные подарки на заключительном мероприятии фестиваля, которое состоится в декабре текущего года.



На конкурс принимаются живописные рисунки высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий и графических программ. Каждый участник конкурса может представить в электронном виде не более трех афиш и плакатов. Подать заявку необходимо по e-mail: theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).



Конкурс проводится аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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