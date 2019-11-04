Песошин посмотрел татарстанский спектакль – победитель этапа «Театрального Приволжья»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посмотрел запись спектакля «Парковка», победившего в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Спектакль поставили студенты Казанского государственного института культуры по драме Сюмбель Гаффаровой. По сюжету женщина по имени Фатима пересматривает свои жизненные приоритеты в сложное для нее время.

В финал фестиваля от Татарстана также вышел детский спектакль «Жил-был пес» по пьесе Георгия Хугаева. Постановку представила театральная студия «РИФ» из гимназии № 61 Набережных Челнов.

Проект «Театральное Приволжье» направлен на вовлечение молодежи в театральную среду, формирование патриотических и гуманистических ценностей, а также призван создать новые стимулы для развития молодежного театрального искусства.

В региональном этапе приняли участие 483 коллектива. Видеоверсии спектаклей-победителей опубликованы на официальном сайте фестиваля.

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