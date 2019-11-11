В Татарстане до 2024 года откроют девять центров амбулаторной онкологической помощи

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане до 2024 года планируется открыть девять центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По словам докладчика, первый центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт уже в этом году на базе поликлиники № 21 Казани. «В дальнейшем они будут организованы и в других городах», – добавил он.

В частности, по одному центру появится в Зеленодольске, Арске, Нижнекамске, Буинске, Чистополе и Альметьевске, два центра создадут в Набережных Челнах.

«Эти центры пациентам необходимы для уточняющей диагностики. В них также будет проводиться лекарственная противоопухолевая терапия», – пояснил Жаворонков.

Он подчеркнул, что для эффективной работы центров необходима их укомплектованность диагностическим оборудованием полного спектра. «Мы столкнулись с рядом проблем с точки зрения финансирования центров. И в связи с этим просим вашей поддержки», – обратился к депутатам замминистра здравоохранения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в декабре 2019 года в Казани откроют центр амбулаторной онкологии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.