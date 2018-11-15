В Татарстане за счет роста выявляемости онкозаболеваемость выросла на 39% за 11 лет

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за последние 11 лет, с 2007-го по 2018 год, заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 39%. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

«Очевидно, что заболеваемость увеличивается. Темпы роста довольно значительные, – сказал докладчик. – Но это порог выявляемости злокачественных новообразований. Районы, у которых высокая заболеваемость, – это те муниципалитеты, где злокачественные новообразования выявляются должным образом».

В частности, в Татарстане в 2018 году в среднем выявляли 418,7 случая злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. Больше всего случаев заболеваемости за 11 лет обнаружено в Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Спасском, Азнакаевском и Новошешминском районах.

По словам Жаворонкова, в 2018 году впервые было выявлено 16,3 тыс. случаев злокачественных новообразований, что на 1% больше, чем в 2017-м. «Каждый 35-й житель республики состоит на учете, в 2015-м – каждый 42-й. Каждый год отмечаем увеличение первично выявленных случаев злокачественных новообразований», – констатировал он.

Замминистра здравоохранения подчеркнул, что на сегодня в республике на учете состоят 115 тыс. пациентов с диагнозом «рак». «На начало 2019 года этот показатель составлял 113 тыс.», – добавил он.

Жаворонков заметил, что темп роста смертности от онкозаболеваний за последние 11 лет составил 11,5%. В структуре смертности от злокачественных новообразований за прошлый год преобладают рак легких (17,4%), желудка (10,5%), молочной железы (7,6%) и кишечника (6,13%).

В Татарстане смертность от злокачественных новообразований в 2018 году составила 195,6 случая на 100 тыс. населения, что на 3,8% выше показателя 2017 года.

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