Победитель «Лидеров России» возглавил Управление здравоохранения Казани

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Мэр Казани Ильсур Метшин представил новых руководителей подразделений исполкома столицы Татарстана на традиционном деловом понедельнике в администрации города.

Управление здравоохранения Казани возглавил Владимир Жаворонков.

«За его плечами – путь от младшего медбрата городской клинической больницы № 6 Казани, хирурга, врача, заведующего отделением со статусом главного онколога при Минздраве республики до заместителя главного врача Республиканского онкологического центра. Победитель конкурса “Лидеры России“», – представил Жаворонкова мэр.

Ильсур Метшин также добавил, что руководитель Управления здравоохранения Казани будет иметь статус заместителя министра здравоохранения РТ.

Председателем же Комитета физической культуры и спорта стал уроженец Актаныша Альберт Салихов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«В 2008 году Салихов был ведущим специалистом Комитета физической культуры и спорта, затем проработал восемь долгих, но полезных лет директором спортивно-оздоровительного комплекса “Спектр“, где в одном лице был директором учреждения и директором спортшколы, а затем был директором спортивно-оздоровительного комплекса “Ракета“, куда входит детская спортивная школа в Дербышках», – рассказал глава города.

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