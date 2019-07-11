На базе казанской поликлиники № 21 в декабре откроют центр амбулаторной онкологии

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в декабре 2019 года в Казани откроют центр амбулаторной онкологии. Он расположится на базе городской поликлиники № 21, рассказал на заседании общественного совета заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Центр амбулаторной онкологической помощи планируется открыть на базе городской поликлиники № 21 в городе Казань в декабре этого года», — прокомментировал спикер.

Всего же до 2024 года в восьми районах Татарстана откроют девять центров амбулаторной онкологической помощи. Они позволят увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях и повысить доступность химиотерапии для населения. Источник финансирования проекта на данный момент не определен.

Замминистра также добавил, что на данный момент республиканское ведомство находится в процессе подписания соглашения с федеральным министерством о строительстве онкологического диспансера в Набережных Челнах.

«Мы начинаем его строить в 2019 году, а строительство должны закончить в 2020 году», — заключил Фатихов.

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