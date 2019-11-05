WORLDSKILLS - 2019

Алексей Новиков

5 ноября 2019, 16:59

Происшествия

Нугуманов: Я не считаю, что «Казанский феномен» возвращается

Рекомендуем

Происшествия

Нугуманов: Я не считаю, что «Казанский феномен» возвращается

Экс-депутат Госсовета РТ поделился мнением об участившихся в Казани драках и конфликтах.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Экс-депутат Госсовета РТ и член комиссии по делам несовершеннолетних Рафил Нугуманов поделился с ИА «Татар-информ» мнением о массовых драках и конфликтах, участившихся на улицах Казани.

25 октября в Кировском районе столицы Татарстана произошла перестрелка, в которой участвовали порядка 20 человек. В ход пошли травматические пистолеты и охолощенный автомат. Один человек был ранен, 14 участников конфликта – задержаны.

2 ноября вечером в отдел полиции «Горки» поступило сообщение о стрельбе во дворе одного из домов на Мавлютова. Как выяснилось, там повздорила группа мужчин, и один из участников конфликта несколько раз выстрелил из газового пистолета.

На следующий день во дворе дома на Фучика в Казани произошла массовая драка молодых людей, в которой также участвовали порядка 20 человек. Полиция устанавливает их личности.

На фоне всего вышеизложенного возникает резонный вопрос – не наблюдаем ли мы вспышку так называемого «Казанского феномена», имевшего место в столице Татарстана с 1970 по 1990 год. На этот вопрос ИА «Татар-информ» ответил экс-замминистра внутренних дел РТ Рафил Нугуманов.

«Я не считаю, что это “Казанский феномен”. Взгляните на Россию-матушку. Деревня на деревню, кулачные бои на улицах. Молодежные стычки у нас ведь на генном уровне – где-то из-за девочек, кто-то не там прошел, на кого-то не так посмотрел. На наше счастье в последних инцидентах серьезным оружием никто не пользовался. Если в девяностые годы в ход шли огнестрельные пистолеты и автоматы, то тут – травматика и газовое оружие», – сообщил Нугуманов.

Тем не менее, он отметил, что данные случаи обязательно должны привлечь внимание как правоохранительных органов, так и общественности.

«В свое время так было – в милицию заранее сообщалось, что вот тут десять пацанов собрались, вот там крупная сходка – человек 15, и это было здорово. Конечно, для милиции, это было, скорее всего, не очень легко – ездить туда-сюда постоянно, но зато мы в течение пяти-семи минут реагировали на любой звонок», — поделился воспоминаниями бывший замминистра внутренних дел.

По мнению Нугуманова, жители Татарстана тоже должны следить за происходящим и сообщать в правоохранительные органы не после того, как начнется стрельба, а заранее.

«Важно, конечно, не забывать и историю. Преступные группировки, они все начинались с малого. Вроде бы по мелочам подрались, один раз, другой, третий. Правоохранители будут пристально следить за ситуацией, но и гражданам следует проявить бдительность. Руководству школ тоже стоит присматривать за собирающимися вместе детьми, чтобы пресекать подростковые группировки. Сейчас есть полиция, есть техника, есть росгвардейцы. Думаю, общими усилиями, мы возвращения 90-х не допустим, но расслабляться нельзя никому», — отметил Нугуманов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность во время сильного ветра

Новости дня
18:24
Налоговый вычет на фитнес поможет развивать активное долголетие, уверен Айрат Фаррахов

Новый законопроект о налоге на фитнес-услуги позитивно отразится на старшем поколении, считает депутат Госдумы РФ от Татарстана.

18:17
Следком расследует убийство пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в Зеленодольске

Мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире спустя десять дней после их убийства.

18:10
Шестой фестиваль «Балкыш» будет посвящен 100-летию ТАССР и 75-летию Великой Победы

В ноябре в районах Татарстана начнется отборочный этап фестиваля, который продлится до февраля 2020 года.

17:54
«Зиланткон» завершился спектаклем женского театра и лекцией о костюмах времен ВОВ

Организаторы уже начали разрабатывать программу конвента на следующий год.

17:53
В Татарстане мужчина из ревности зарезал любовника жены, пока тот спал

Случай произошел в селе Ульяновское.

17:48
Путин обещал приехать в Казань на заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку

Представители Казанского университета предложили создать в столице Татарстана центр по продвижению русского языка в странах мусульманского мира.

17:13
В Мамадыше вручили медаль ветерану, посвятившему 30 лет службе судебных приставов

Награду Петру Ямашеву вручил глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов.

17:12
Предустановку отечественного софта на гаджеты одобрила Госдума

Новые правила дадут пользователям выбор и помогут проводить информатизацию органов власти, считает эксперт.

16:59
Нугуманов: Я не считаю, что «Казанский феномен» возвращается

Экс-депутат Госсовета РТ поделился мнением об участившихся в Казани драках и конфликтах.

16:58
Во время переписи населения-2020 в Татарстане для опроса жителей используют планшеты

Опрос населения переписчиками начнется 4 октября следующего года.

16:52
Госкомитет РТ по тарифам проверил казанские ПАТП

Профильное ведомство изучило финансовую деятельность автобусных предприятий столицы Татарстана.

16:44
Татарстан вошел в топ-30 регионов России с самым доступным дизельным топливом

Лидером по доступности дизельного топлива для населения среди субъектов Федерации оказался Ямал.

16:36
Глава Татарстанстата рассказала о нововведениях в переписных листах 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года.

16:22
Татарстанцев пригласили поделиться своими историями о Казанке и изменить будущее реки

Идеи и замечания учтут при составлении стратегии развития прибрежных зон.

16:08
Глава Татарстанстата объяснила рост цен на гречку

Запасов гречневой крупы достаточно, чтобы цена на нее не выросла до критических значений, уверена Наталья Гатауллина.

15:54
В проведении переписи населения-2020 в Татарстане задействуют около 10 тыс. человек

Перед предстоящей переписью во всех населенных пунктах республики проведены проверки состояния адресного хозяйства.

15:43
Перед судом предстанет нижегородец, который напал на беременную в казанском хостеле

По версии следствия, злоумышленник напился, вооружился ножом и попытался изнасиловать женщину.

15:38
В Казани большой «Бал болотных огней» увенчал конвент ролевых игр «Зиланткон»

Костюмированный танцевальный карнавал в течение нескольких часов кружил участников и гостей в просторном зале ДК Ленина.

15:24
Татарстанцы могут отдать голос за Казань в качестве столицы «Тотального диктанта-2020»

Проголосовать за столицу Татарстана можно один раз в сутки на официальном сайте акции.

15:21
В Челнах задержаны пять подростков, которые избивали сверстников и вымогали деньги

Молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет требовали у жертв деньги, а за отказ избивали.

15:10
В селе Высокая Гора построят крытый плавательный бассейн почти за 158 млн рублей

В здании бассейна разместятся взрослая и детская чаши для плавания.

15:07
Владимир Путин назначил в Татарстане трех новых судей

Президент РФ назначил главу и заместителя в судах Казани и главу суда Пестречинского района РТ.

15:01
МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность во время сильного ветра

Сегодня после шести часов вечера и в течение последующих суток в республике возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду.

14:48
Татарстанцы смогут представить работы на конкурс «Наказу героев верны!»

На конкурс принимаются видеоматериалы, фотографии и сочинения на патриотическую тематику.

14:32
Жители Татарстана в 2020 году смогут стать участниками переписи населения по интернету

Электронный переписной лист можно будет заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.

События