Нугуманов: Я не считаю, что «Казанский феномен» возвращается

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Экс-депутат Госсовета РТ и член комиссии по делам несовершеннолетних Рафил Нугуманов поделился с ИА «Татар-информ» мнением о массовых драках и конфликтах, участившихся на улицах Казани.

25 октября в Кировском районе столицы Татарстана произошла перестрелка, в которой участвовали порядка 20 человек. В ход пошли травматические пистолеты и охолощенный автомат. Один человек был ранен, 14 участников конфликта – задержаны.

2 ноября вечером в отдел полиции «Горки» поступило сообщение о стрельбе во дворе одного из домов на Мавлютова. Как выяснилось, там повздорила группа мужчин, и один из участников конфликта несколько раз выстрелил из газового пистолета.

На следующий день во дворе дома на Фучика в Казани произошла массовая драка молодых людей, в которой также участвовали порядка 20 человек. Полиция устанавливает их личности.

На фоне всего вышеизложенного возникает резонный вопрос – не наблюдаем ли мы вспышку так называемого «Казанского феномена», имевшего место в столице Татарстана с 1970 по 1990 год. На этот вопрос ИА «Татар-информ» ответил экс-замминистра внутренних дел РТ Рафил Нугуманов.

«Я не считаю, что это “Казанский феномен”. Взгляните на Россию-матушку. Деревня на деревню, кулачные бои на улицах. Молодежные стычки у нас ведь на генном уровне – где-то из-за девочек, кто-то не там прошел, на кого-то не так посмотрел. На наше счастье в последних инцидентах серьезным оружием никто не пользовался. Если в девяностые годы в ход шли огнестрельные пистолеты и автоматы, то тут – травматика и газовое оружие», – сообщил Нугуманов.

Тем не менее, он отметил, что данные случаи обязательно должны привлечь внимание как правоохранительных органов, так и общественности.

«В свое время так было – в милицию заранее сообщалось, что вот тут десять пацанов собрались, вот там крупная сходка – человек 15, и это было здорово. Конечно, для милиции, это было, скорее всего, не очень легко – ездить туда-сюда постоянно, но зато мы в течение пяти-семи минут реагировали на любой звонок», — поделился воспоминаниями бывший замминистра внутренних дел.

По мнению Нугуманова, жители Татарстана тоже должны следить за происходящим и сообщать в правоохранительные органы не после того, как начнется стрельба, а заранее.

«Важно, конечно, не забывать и историю. Преступные группировки, они все начинались с малого. Вроде бы по мелочам подрались, один раз, другой, третий. Правоохранители будут пристально следить за ситуацией, но и гражданам следует проявить бдительность. Руководству школ тоже стоит присматривать за собирающимися вместе детьми, чтобы пресекать подростковые группировки. Сейчас есть полиция, есть техника, есть росгвардейцы. Думаю, общими усилиями, мы возвращения 90-х не допустим, но расслабляться нельзя никому», — отметил Нугуманов.

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