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Татар-информ

5 ноября 2019, 13:53

Происшествия

Полицейские устанавливают участников массовой драки на Фучика в Казани

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Происшествия

Полицейские устанавливают участников массовой драки на Фучика в Казани

Очевидцы сообщили в полицию, что во дворе одного из домов по Фучика дерутся порядка двадцати человек, трое мужчин лежат на земле.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Полицейские устанавливают участников массовой драки на Фучика в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от пресс-службы УМВД России по Казани.

Как стало известно агентству, сообщение в полицию поступило поздним вечером 3 ноября, в двадцать минут одиннадцатого. Звонивший рассказал, что во дворе одного из домов по Фучика дерутся порядка двадцати человек, трое мужчин лежат на земле.

«В настоящее время полицейские устанавливают все подробности случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье “Побои“», – рассказали в УМВД России по Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 2 ноября конфликт со стрельбой произошел на Мавлютова в Казани. Группа молодых людей поссорилась, в какой-то момент один из них несколько раз выстрелил из газового пистолета. В настоящее время полицейские устанавливают участников конфликта. 

 

 

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