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Татар-информ

27 октября 2019, 11:13

Происшествия

Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

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Происшествия

Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

Как выяснилось, перестрелку устроили группа человек на нескольких машинах.

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Полицейские задержали стрелявших ночью в Кировском районе Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ вместе со специалистами из уголовного розыска полиции Казани задержали14 человек, остальных участников конфликта устанавливают.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 октября в полицию поступило заявление о том, что на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая произошла перестрелка. В больницу с ранениями из травматического пистолета обратился 30-летний казанец.

Как выяснили полицейские, на дороге произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек на восьми машинах. В какой-то момент один из участников случившегося начал стрелять, после чего все скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С места случившегося изъяли гильзы, элементы одежды и аксессуары участников. 
 

 

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