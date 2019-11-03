(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Полицейские разыскивают участников конфликта со стрельбой на Мавлютова в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сооющили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне около девяти часов вечера в дежурную часть отдела полиции «Горки» поступило сообщение о том, что в одном из дворов на Мавлютова слышна стрельба.

Полицейские прибыли на место и выяснили, что группа мужчин повздорила, в какой-то момент один из участников конфликта несколько раз выстрелил из газового пистолета.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников конфликта. К слову, никто из казанцев с заявлениями в полицию после инцидента со стрельбой не обращался.

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