Прокуратура требует от исполкома Зеленодольска не допускать пожаров в Полукамушках

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Зеленодольска предотвратить повторные поджоги в Полукамушках, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По мнению надзорного ведомства, городские власти принимают недостаточные меры для сохранения объектов культурного и исторического наследия, коим является и микрорайон Полукамушки. Установлено, что охрана не может обеспечить полную безопасность объектов, а территория квартала не огорожена, и туда может попасть любой желающий.

Прокуратура внесла в адрес исполкома Зеленодольска представление с требованием обезопасить микрорайон. Оно находится на стадии рассмотрения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине мая в Полукамушках вспыхнул пожар. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Очередной пожар охватил расселенные дома в конце мая и начале июня. Предполагаемый поджигатель был задержан. Мужчина пояснил, что таким способом пытался отомстить экс-возлюбленной, которая проживает неподалеку. В последний раз пожарные выезжали на тушение Полукамушков в середине октября.







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