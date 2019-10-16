В Зеленодольске в очередной раз подожгли дом в Полукамушках

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Зеленодольске в очередной раз подожгли дом в Красном переулке в микрорайоне Полукамушки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 14.11 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в расселенном доме в Красном переулке», – уточнили в МЧС.

На месте пожарных ПСЧ №53, №52 и № 32 встретили соседи и сообщили, что в доме никого нет. Пожар вспыхнул на первом и втором этажах дома – горел мусор на общей площади 18 кв. метров, была угроза распространения огня на все строение.

Порядка получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине мая в Полукамушках вспыхнул пожар. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Очередной пожар охватил расселенные дома в конце мая и начале июня. Предполагаемый поджигатель был задержан. Мужчина пояснил, что таким способом пытался отомстить экс-возлюбленной, которая проживает неподалеку.





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