Нарушенное штормовым ветром электроснабжение в Татарстане полностью восстановлено

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Нарушенное штормовым ветром электроснабжение в населенных пунктах Татарстана полностью восстановлено, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Всего из-за сильного ветра без электричества остались 75 населенных пунктов с населением более 31 тыс. человек, 348 трансформаторных подстанций и 20 социально значимых объектов. На 0.30 минут вторника, 29 октября, электроснабжение полностью восстановлено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане из-за штормового ветра без электричества остались 75 населенных пунктов. Кроме того, ветер повредил кровли домов, свалил несколько деревьев и билбордов и сдул с дороги авто.



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