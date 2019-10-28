Сильный ветер уронил дерево на припаркованный в казанском дворе автомобиль

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Мощный ветер уронил дерево на припаркованный в казанском дворе автомобиль, сообщили пользователи социальных сетей.

По их информации, инцидент произошел сегодня днем во дворе дома №14 на улице Вишневского.

Кроме того, очевидцы сообщили агентству, что крупное дерево снесло ветром на улице Восстания. Растение упало на тротуар, но никого не задело.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что порывами ветра сегодня на Дементьева сорвало часть кровли с офисного здания. В результате были повреждены несколько машин.

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