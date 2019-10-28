На видео попало, как в Татарстане штормовым ветром едва не сдуло с моста фуру

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). На видео попало, как в Татарстане ветром едва не сдуло с моста фуру. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как напротив СНТ «Щурячье» полуприцеп фуры завалился на бок и буквально повис на ограждении моста. Пользователи соцсетей отмечают, что причиной инцидента стал сильный штормовой ветер, который буквально сдул полуприцеп грузовика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле офисного центра в Казани сильным порывом ветра сорвало кровлю, которая упала на припаркованные авто. Также ветер повредил крышу на заброшенном здании завода ЖБИ.

Чуть позднее появилась информация об упавших в разных уголках города на машины и проезжую часть деревьях. Кроме того, в Зеленодольске ветром снесло билборд.



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