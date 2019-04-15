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Татар-информ

28 октября 2019, 12:47

Происшествия

Из-за штормового ветра МЧС Татарстана переведено в режим повышенной готовности

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Происшествия

Из-за штормового ветра МЧС Татарстана переведено в режим повышенной готовности

Фото: архив

Еще до полудня в МЧС Татарстана поступило 75 сообщений об инцидентах, связанных с сильным ветром.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Из-за сильного ветра, чьи порывы достигают 25 метров в секунду, для обеспечения гарнизонов к оперативному реагированию на возможные ЧП с 11 до 23 часов введен режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Еще до полудня в МЧС Татарстана поступило 75 сообщений об инцидентах, связанных с сильным ветром.

Так, на Дементьева в Казани из-за сорванной кровли повреждения получили восемь машин. В городе Агрыз с крыши здания пенсионного фонда сорвало лист. В 38 населенных пунктах Зеленодольского, Верхнеуслонского районов и Казани порывы ветра привели к отключению электроэнергии. Аварию ликвидируют 38 бригад службы районных электросетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани сильный ветер также уронил несколько деревьев, одно из них упало на припаркованный во дворе дома автомобиль. А в Зеленодольске под натиском стихии обрушился рекламный щит, едва на придавив отечественную легковушку.

В данный момент местные пожарно-спасательные гарнизоны, в том числе дежурные караулы и оперативные группы МЧС, находятся в полной готовности.

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