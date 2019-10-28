МЧС РТ: В республике штормовым ветром повредило 13 машин и повалило 29 деревьев

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Татарстане штормовым ветром повредило 13 автомобилей и повалило 29 деревьев, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

С 11.00 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило свыше 250 сообщение о ЧП, связанных с штормовым ветром. Так, в 75 населенных пунктах с населением свыше 26 тыс. человек было частично отключено электроснабжение. На данный момент без света остаются 9 населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек.

Сильный ветер стал причиной падения 29 деревьев и семи рекламных щитов, пострадали 13 автомобилей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за штормового ветра в республики с нескольких зданий сорвало кровли. Крыш лишились дома на Дементьева и Каучуковой в Казани, а также пенсионный фонд в Агрызе и школа в Атнинском районе республики.

Ветер также стал причиной падения деревьев и бильбордов.





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