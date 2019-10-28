В МЧС РТ поступило более 200 сообщений о различных ЧП из-за штормового ветра

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В МЧС РТ поступило более 200 сообщений о разнообразных ЧП из-за штормового ветра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, с утра с административного здания на улице Каучуковая в Казани сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Спустя час крыши лишилось заброшенное здание на улице Дементьева. От ветра также пострадали кровли пенсионного фонда в Агрызе и школы в Атнинском районе республики.

Из-за непогоды с 11 до 15 часов частично без света были 60 населенных пунктов с населением свыше 20 тыс. человек. Под отключения попали 6 школ и две котельные.

Штормовой ветер стал причиной падения семи рекламных щитов и 15 деревьев, пострадали 15 автомобилей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сильный ветер стал причиной множества ЧП в республике – сорваны кровли с множества зданий, вырваны с корнем деревья. От падения части кровли пострадали несколько авто. Из-за штормового ветра МЧС Татарстана переведено в режим повышенной готовности.



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