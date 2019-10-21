На счету водителя, в погоне за которым в Казани перевернулся автомобиль ДПС, 53 нарушения ПДД

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). На счету водителя, в погоне за которым перевернулось авто ДПС в Казани, 53 нарушения ПДД, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Стало известно также, что в сентябре этого года водителя лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Гвардейской автоинспекторы преследовали тонированную легковушку без номеров. В процессе погони полицейский автомобиль столкнулся с иномаркой и перевернулся.

Водителя патрульной машины доставили в больницу с рваной раной ушей, а нарушителя задержали в его доме.

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