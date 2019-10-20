В Казани объявлен план «перехват» — ищут водителя, в погоне за которым перевернулось авто ДПС

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Автомобиль ДПС перевернулся во время преследования нарушителя в Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

У остановки «Сады» на Гвардейской патрульные заметили «Ладу» 13-й модели без номеров и с тонированными стеклами. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановил машину, и нарушитель попытался скрыться.

На пересечении Патриса Лумумбы и Гвардейской авто ДПС столкнулось с «Хендэ» и перевернулось на крышу.

Водителя патрульной машины госпитализировали, водитель иномарки не пострадал, а нарушитель скрылся. В Казани объявлен план «перехват».

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