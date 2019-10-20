(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали водителя «Лады», в погоне за которым перевернулся автомобиль ДПС, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
Как стало известно агентству, 26-летний водитель прятался у себя дома, там его полицейские и нашли.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Гвардейской патрульная машина погналась за тонированной «Ладой» без номеров. В процессе погони патрульный автомобиль столкнулся с иномаркой и опрокинулся на крышу, его водитель госпитализирован.