(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали водителя «Лады», в погоне за которым перевернулся автомобиль ДПС, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Как стало известно агентству, 26-летний водитель прятался у себя дома, там его полицейские и нашли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Гвардейской патрульная машина погналась за тонированной «Ладой» без номеров. В процессе погони патрульный автомобиль столкнулся с иномаркой и опрокинулся на крышу, его водитель госпитализирован.

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