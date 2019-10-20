Водитель автомобиля ДПС, который перевернулся во время погони в Казани, получил рваные раны ушей

Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Водитель автомобиля ДПС, который перевернулся во время преследования нарушителя в Казани, получил рваные раны ушей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД пор РТ.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, мужчину прооперировали в городской клинической больнице №7.

«Мужчина стабилен. У него сотрясение головного мозга и травмы ушей, находится в больнице», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские преследовали нарушителя, который попытался скрыться после требования об остановке. Во время погони экипаж ДПС перевернулся.

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