Казанская школьница, которая убегала из дома в тапочках, выпала из окна 9-го этажа и погибла

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Казанская 14-летняя школьница, которая в конце сентября уходила из дома в тапочках и домашних штанах, выпала из окна 9-го этажа и погибла. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Трагедия произошла накануне вечером. Девочка выпала из окна 9-го этажа», – уточнил источник.

Ребенка с многочисленными травмами доставили в 7-ю горбольницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь девочке спасти не удалось.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14-летняя казанская школьница ушла из дома в домашних тапочках и штанах и пропала. Девочку искали больше недели полицейские и волонтеры. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Девочку нашли. Как выяснилось, все это время она пряталась в подъездах разных домов.

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