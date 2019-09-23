В Казани уже неделю ищут школьницу, которая ушла из дома в тапочках и пропала

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Казани разыскивают 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома в тапочках и футболке, и пропала. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от мамы девочки Анны Игнариной.

«Маша ушла из дома 17-го сентября. В этот день мы с ней немного поспорили по поводу учебы – в ближайшие дни у нее должен был быть пробный ОГЭ, и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу», – рассказала агентству Анна Игнарина.

Дождавшись, когда мама выйдет из душа, девочка выбежала на улицу. При этом из одежды на ней были только тонкие хлопковые брюки, футболка и тапочки.

«Я выбежала за ней вслед, но догнать не успела», – еле сдерживая слезы рассказала женщина.

За неделю женщина обошла всех знакомых и друзей дочери, обзвонила все службы и волонтерские организации, но Машу так и не нашла.

«Я сразу обратилась в полицию и поисковые организации. Пока поиск результатов не дал», – поделилась Анна Игнарина.

В полиции подтвердили факт пропажи ребенка.

«Заявление поступило 18 сентября в отдел полиции "Гвардейский", проводятся розыскные мероприятия», – сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марии Игнариной, просьба звонить по телефонам: 8-962-575-63-00 или 02.



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