По статье «Убийство» заведено дело после пропажи казанской школьницы, ушедшей из дома в тапочках

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения казанской школьницы, которая ушла из дома в тапочках и пропала, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14-летняя девушка вышла из дома 17 сентября и пропала. Перед исчезновением девушка поспорила с матерью из-за учебы, после чего выбежала на улицу в одних хлопковых брюках, футболке и тапочках. На следующий день в полицию поступило заявление о пропаже ребенка.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марии Игнариной, звонить по телефонам: 8-962-575-63-00 или 02.

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