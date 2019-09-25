Казанская школьница, которая ушла из дома в тапочках и пропала, нашлась

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Нашлась 14-летняя школьница из Казани, которая ушла из дома в тапочках и пропала. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

По информации источника, девочка все это время пряталась в подъездах разных домов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани больше недели ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома в тапочках и пропала. Мама школьницы рассказала, что они с дочерью поспорили по поводу учебы, после чего девочка выбежала на улицу.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



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