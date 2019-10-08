Наиль Мирсаитов: После конкурса «Учитель года России» сформировалось сообщество педагогов страны

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). После всероссийского этапа конкурса «Учитель года России» сформировалось сообщество педагогов из разных регионов страны. Об этом сообщил сегодня журналистам в казанском лицее-интернате № 2 преподаватель биологии этой учебной организации Наиль Мирсаитов.

Наиль Мирсаитов стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России 2019» и вошел в пятерку лучших педагогов страны. «Сейчас у нас сформировалось сообщество учителей со всей России, и это приносит определенные плоды. В частности, мы обмениваемся информацией, презентациями уроков и мастер-классов. Мы уже одна команда, и будем помогать друг другу. Мы обязательно будем приносить пользу другим регионам. Будем сотрудничать, и это огромный плюс этого конкурса», – рассказал он.

Конкурсные испытания всероссийского финала начались 20 сентября в двух образовательных организациях Грозного: гимназии № 14 и математической школе № 1 имени Х. И. Ибрагимова.

«Мы познакомились и подружились с коллегами из Грозного. Это молодые и перспективные учителя, которые открыты к сотрудничеству. Мы работали в математической школе. У нас тоже развивается математическое направление. Сейчас есть определенное желание создать совместные проекты. Дружба между школами – это то, что должно оставаться после конкурса», – подчеркнул Наиль Мирсаитов.

Он также заметил, что во время конкурсных испытаний его поддерживали не только ученики казанского лицея-интерната, но и математической школы Грозного. «Учащиеся поддерживали очень сильно, они мне звонили, писали, отправляли сообщения. А на всероссийском этапе появилась еще и поддержка учеников грозненской школы. Они поддерживали в соцсетях, а встречая в коридорах своей школы, подбадривали. Дети были очень активные и позитивно настроенные. И их поддержка очень много мне дала», – поделился учитель.

По его мнению, отличительная особенность нынешних учителей-конкурсантов – любовь к детям. «Все учителя, которые приехали на конкурс, очень сильно любят детей. Это та особенность, которую я сразу заметил. Мы по трансляции смотрели, как проводят уроки другие учителя. Было видно, что они для детей приехали на конкурс, чтобы свои интересные материалы передать им», – отметил педагог.

«Конкурс “Учитель года России” продолжится, и Татарстан будет отправлять своих лучших педагогов на всероссийский этап. Надеюсь, что мы будем полезны для следующих конкурсантов. Будем помогать, готовить к состязаниям, потому что опыт участия в таком мероприятии не должен пропасть, его нужно использовать в дальнейшем на благо республики», – заключил Наиль Мирсаитов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский учитель Наиль Мирсаитов на конкурсе «Учитель года России 2019» был награжден малым «Хрустальным пеликаном». Подведение итогов этого состязания состоялось 4 октября в Москве.

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