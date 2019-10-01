Казанский педагог вошел в пятерку лучших учителей России

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Преподаватель биологии лицея-интерната № 2 Казани Наиль Мирсаитов вошел в пятерку лучших учителей России. Казанский педагог обошел 80 участников конкурса «Учитель года России – 2019», сообщает Минобрнауки РТ.

По результатам конкурсных испытаний в пятерку лучших учителей России также вошли участники из Московской, Волгоградской, Саратовской областей и Санкт-Петербурга.

«На этом испытания пятерки учителей не закончатся. Призеров ждет последний этап конкурса – "Учитель-лидер". Он включает в себя два испытания: "Публичная лекция" и "Разговор с министром"», – говорится в сообщении министерства.

Абсолютный победитель конкурса будет объявлен 4 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Федеральный этап профессионального конкурса принял Грозный.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Наиль Мирсаитов стал «Учителем года Казани – 2019», а затем и «Учителем года Татарстана».

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