Рафис Бурганов: В любой школе России найдется учитель, у которого есть чему поучиться всей стране

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В любой школе России найдется учитель, у которого есть чему поучиться всей стране. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в казанском лицее-интернате № 2 глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов.

Министр образования и науки РТ сегодня встретился с призером всероссийского конкурса «Учитель года России 2019», преподавателем биологии лицея-интерната № 2 Наилем Мирсаитовым, который вошел в пятерку лучших педагогов страны.

Говоря об участии татарстанских педагогов в подобных конкурсах, Бурганов отметил, что «каждый должен свои умения и навыки показывать и отстаивать в конкурентной среде, тогда он увидит, по верному пути идет или нет». Кроме того, по мнению министра, участвуя в таких состязаниях, педагоги обогащают свой опыт и практику. «Убежден, что в любой школе, не только в самой лучшей [школе] Москвы, но и в отдаленном регионе, всегда найдется учитель, у которого есть чему поучиться всей стране», – подчеркнул он.

«Такие конкурсы нужны, чтобы мы свои программы правили в соответствии с мнением педагогов, которых мы считаем лучшими. Конечно, тот, кто любит детей и хочет дать им знания, остается таковым до глубоких лет. Поэтому педагоги у нас работают и после выхода на пенсию, потому что у них остается много энергии, а также накапливается опыт, который востребован нашими учениками», – добавил Рафис Бурганов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский учитель Наиль Мирсаитов на всероссийском конкурсе был награжден малым «Хрустальным пеликаном». Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» был объявлен 4 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

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