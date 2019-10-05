Учителю биологии из Казани вручили малого «Хрустального пеликана»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Учитель биологии из лицея-интерната № 2 города Казани Наиль Мирсаитов был награжден малым «Хрустальным пеликаном». Церемония чествования призеров прошла в московском Кремле, сообщает мэрия столицы РТ.

«На этом конкурсе нет слабых участников, здесь собираются сильнейшие учителя, которые делятся самым лучшим своим профессиональным опытом», — поделился впечатлениями казанец.

Также призовую фигурку получили Марина Зезкова, преподающая французский язык в гимназии № 171 Санкт-Петербурга, Павел Красновид (учитель географии из московской гимназии подольских курсантов) и Вероника Романова (преподает химию в саратовском лицее № 2).

Абсолютным победителем стал учитель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 Лариса Арачашвили.

Результаты конкурса подвели после третьего очного тура «Учитель-лидер», который прошел в Москве. На последнем этапе участники должны были пройти два конкурсных испытания — «Публичную лекцию» и «Разговор с министром».

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