После отравления в «Лучистом» Крым и Татарстан договорились создать межведомственную группу

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). После отравления детей из Татарстана в детском лагере «Лучистый», расположенном на территории Крыма, республики договорились создать постоянную межведомственную группу. Об этом было сказано сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

«Мы договорились создать межведомственную группу, которая будет работать постоянно, независимо от того, случилось ли ЧП, чтобы четко и быстро реагировать на любые ситуации. Наша задача – сделать так, чтобы таких случаев не было», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Он также рассказал, что на днях этот вопрос обсуждался с Премьер-министром Крыма Юрием Гоцанюком, который посетил Татарстан в составе официальной делегации.

По словам министра, татарстанцы также попросили руководство полуостровной республики до заезда детей в лагерь убедиться в его соответствии установленным нормам, а также тщательно проверить персонал.

«Нам кажется, что если мы направим свое пристальное внимание к тем лагерям, где будут отдыхать дети из Татарстана, в том числе и со стороны Крыма, то у руководства лагерей не будет такого поверхностного отношения к своим обязанностям», – пояснил Фаттахов.

На данный момент Татарстан просматривает реестр крымских лагерей, проводит их отбор и готовит технические задания для следующего летнего сезона, заметил директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров.

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