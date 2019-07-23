Минмолодежи РТ поможет родителям, если они подадут в суд на крымский лагерь «Лучистый»

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Татарстанское Министерство молодежи поможет с судебным иском родителям, дети которых отравились в крымском лагере «Лучистый». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Безусловно, мы им поможем. Все претензии и вопросы, которые высказывают и будут высказывать родители, де-юре направлены к „Черноморцу“. А потом уже центр „Черноморец“ как представитель, так скажем, Татарстана в этих взаимоотношениях с Крымом будет выставлять все соответствующие претензии и требования к лагерю „Лучистый“», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что центр «Черноморец» найдет варианты, как компенсировать те дни, которые дети провели в больнице.

«Самое главное, что все дети вернулись в Казань, сейчас важно в диалоге с родителями определиться с вариантами компенсации отдыха для детей в этом году», — отметил Фаттахов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 июля в результате вспышки норовирусной инфекции отравились дети, которые отдыхали в крымском лагере «Лучистый». После чего в горбольницу Евпатории с признаками отравления доставлены 54 человека, в том числе 49 детей, а следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело.

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