Татар-информ

20 июля 2019, 09:43

Происшествия

Лагерь «Лучистый» в Крыму отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали после отравления

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Происшествия

Лагерь «Лучистый» в Крыму отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали после отравления

Дети вернутся домой чартерным рейсом уже в это воскресенье.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Лагерь «Лучистый» в Евпатории отказался принимать детей из Татарстана, которых выписали из больницы после отравления. Об этом сообщается на сайте Минмолодежи РТ.

«Несмотря на улучшившееся состояние здоровья детей из Татарстана, отравившихся 15 июля в детском лагере "Лучистый" в Евпатории, принято решение об их досрочном возвращении домой. На таком решении настояло руководство лагеря, отказавшее в приеме детей после выписки из больницы», – сообщает министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Дирекция лагеря объяснила свою позицию тем, что еще не завершен инкубационный период, и выписанные из больницы дети могут стать причиной повторной вспышки инфекции.

Детей планируют привезти домой уже в воскресенье. Для этого будет организован чартерный рейс. За неиспользованные дни отдыха родители малышей получат компенсацию.

Стоит отметить, что в воскресенье домой вернутся лишь те дети, которые были госпитализированы. Здоровые дети продолжат свой отдых в «Лучистом».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате вспышки норовирусной инфекции из лагеря «Лучистый» в Евпатории с больницу с отравлением были доставлены 49 детей и 5 взрослых. Накануне детский омбутсмен Гузель Удачина сообщила, что все детки чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
 

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