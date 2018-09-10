Новые типовые детские лагеря возведут в Казани и в Камском Устье

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В следующем году в Татарстане появятся два новых детских лагеря – в Казани и в Камско-Устьинском муниципальном районе. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

«У нас будут построены два новых типовых лагеря: на 100 мест – в Камско-Устьинском районе республики и на 200 мест – лагерь “Восток“ в Казани. Это будет наш первый опыт строительства оздоровительных лагерей с нуля в XXI веке. Это будет определенный стандарт, типовой лагерь, исходящий из запросов населения, детей, анализа ситуации в диалоге с директорами и вожатыми», – отметил министр.

По его словам, увидеть новые детские оздоровительные лагеря можно будет уже к следующему летнему сезону.

Кроме того, по республиканской комплексной программе капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019–2021 годы «Лето – детям» в 2019 году на работы в 21 лагере выделено почти 1,5 млрд рублей, добавил Фаттахов.

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