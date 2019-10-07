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Алексей Новиков

7 октября 2019, 11:19

Происшествия

Прокурор РТ попросил 20 лет колонии для расстрелявшего двоих мужчин в центре Казани

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Происшествия

Прокурор РТ попросил 20 лет колонии для расстрелявшего двоих мужчин в центре Казани

Рината Раимджанова обвиняют в убийстве владельца сети ломбардов, в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении оружия.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Верховном суде республики на прении сторон по делу Рината Раимджанова прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил для обвиняемого 20 лет колонии строгого режима.

По словам Илдуса Нафикова, сомнений в том, что Раимджанов совершил умышленное убийство у гособвинения не осталось – стрелок заранее подготовился, зарядил пистолет и взял его с собой.

«Раимджанов был инициатором нападения. Действия подсудимого не могут быть квалифицированы как превышение обороны или как действия, совершенные в состоянии аффекта», – отметил в прениях гособвинитель.

Прокурор попросил суд отправить Раимджанова в колонию на 20 лет.

Согласны ли с запрашиваемым наказанием потерпевшие, пока не ясно. По словам адвоката, этот вопрос будет обсуждаться позже. Защитник Раимджанова попросил суд отложить судебное заседание на несколько дней, чтобы подготовиться к прениям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 14 мая полицейские задержали Рината Раимджанова в съемной квартире в жилом комплексе «Радужный». Мужчина пять месяцев находился в розыске. При нем полицейские обнаружили пистолет, из которого, по некоторым данным, он стрелял, и гашиш.

Сама перестрелка произошла 25 декабря 2018 года на перекрестке Университетской и Островского. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения ювелирной мастерской. Раимджанов выстрелил в 45-летнего владельца сети ломбардов и его 47-летнего приятеля, после чего скрылся. 

Ринату Раимджанову было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

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