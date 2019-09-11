В Верховном суде стартовал процесс по делу о перестрелке в центре Казани накануне Нового года

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде Республики Татарстан стартовало предварительное судебное заседание по делу о перестрелке в центре Казани накануне Нового года.

Как следует из материалов дела, 55-летний Ринат Раимджанов устроил стрельбу на перекрестке Островского и Университетской 25 декабря.

Сначала он ранил одного мужчину, а затем выстрелил в его приятеля. От полученных травм один из них – директор ломбарда – скончался в больнице.

Раимджанов скрылся с места преступления – на его розыски у оперативников ушло почти полгода. Задержали его 14 мая в съемной квартире в одном из домов ЖК «Салават Купере».

Подсудимому предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, умышленном убийстве и покушении на убийство. Как рассказал Раимджанов сегодня журналистам, обвинение он признал частично – уверял, что не хотел никого убивать.

«Дело в том, что этот человек (погибший – прим. Т-и) – мой хороший знакомый, и мне нужно было решить с ним один вопрос», – объяснил Раимджанов.

Перестрелка, по его словам, началась случайно.

«На меня уже несколько раз покушались, стреляли в меня, поэтому я начал ходить с оружием. В начале декабря мне позвонили и сказали, что мной интересуются», – добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Советский районный суд Казани арестовал Раимджанова и отправил его в СИЗО.

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