Появилось видео задержания Рината Раимджанова, который расстрелял двоих мужчин в центре Казани

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Видео задержания Рината Раимджанова, который накануне Нового года расстрелял в центре Казани двоих мужчин, разместили на официальном сайте МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на съемной квартире в микрорайоне «Радужный» в Казани был задержан 55-летний Ринат Раимджанов, который почти полгода скрывался от следствия, меняя съемные квартиры. Полицейские изъяли у мужчины наркотики и оружие. Не исключено, что именно из него подозреваемый в конце декабря прошлого года на перекрестке улиц Островского и Университетская стрелял во владельца ломбарда и его приятеля. Тогда пострадавших экстренно доставили в больницу, но вскоре один из раненных мужчин от полученных травм скончался.

Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Следователями было возбуждено уголовное дело.



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