В суд направлено дело Рината Раимджанова, который расстрелял двоих человек в центре Казани

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Дело Рината Раимджанова, который расстрелял двоих человек на улице Островского в Казани, направлено в суд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в октябре 2017 года в Казани участники группировки "Тукаевские" совершили на Рината Раимджанова разбойное нападение. В дальнейшем мужчина пришел к выводу, что к совершению преступления может быть причастен его 35-летний знакомый, бывший участник группировки, и решил убить его», – уточнил Шептицкий.

В конце декабря прошлого года Раимджанов узнал, что автомобиль недруга припаркован на улице Островского и, вооружившись пистолетом, отправился на «разборки». Он подошел к машине знакомого и начал стрелять, ранив обидчика и его приятеля. Момент перестрелки попал на камеры видеонаблюдения.

После преступления Раимджанов скрылся и был объявлен в розыск. В середине мая подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в Казани. На время следствия Ринат Раимджанов был помещен в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 декабря на перекрестке улиц Университетская и Островского в Казани Раимджанов стрелял в двоих мужчин – 45-летнего владельца сети ломбардов и его 47-летнего приятеля.

Выстрелив в мужчин, Раимджанов скрылся с места преступления. Обоих пострадавших госпитализировали. Спустя почти десять дней один из них скончался в больнице. Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело.

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